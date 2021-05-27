Вода бьет фонтаном: в Киеве возле Ocean Plaza прорвало трубу [ Редактировать ]
В Киеве на улице Антоновича возле торгового центра Ocean Plaza снова прорвало трубу. На данный момент дорогу затопило водой, движение перекрыто.
Об этом в Telegram сообщила патрульная полиция Киева.
Сообщается, что прорыв водопровода произошел на улице Антоновича, 176.
"Движение перекрыто. Соответствующие службы сообщили, на месте работают патрульные", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали о том, что в центре Киева прорвало трубу - из-за аварии улицу Пушкинскую практически залило кипятком.
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