В Нигерии боевики похитили около 150 школьников [ Редактировать ]
Боевики в Нигерии похитили по меньшей мере 150 учеников исламской школы в городе Тегина. Об этом сообщает Reuters.
По данным главного пресс-секретаря губернатора штата Мэри Ноэль Берже, точное количество учеников школы, которых похитили, пока неизвестно.
Отмечается, что боевики на мотоциклах ворвались в город и открыли огонь. Затем нападавшие направились в исламскую школу и схватили детей. Во время нападения два человека были застрелены.
Вооруженные группы, похищающие людей для получения выкупа, в последние месяцы провели серию рейдов по школам и университетам на севере Нигерии, похитив более 700 студентов.
Ранее сообщалось, что в Нигерии боевики похитили из школы 300 девочек. Часть нападавших была в форме сотрудников службы безопасности. По словам местных жителей, во время нападения в городе раздавалась стрельба.
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