В Нигерии группа вооруженных боевиков похитила учениц из государственной школы-интерната для девочек. По данным газеты Punch, в заложники взяли более 300 школьниц.

Инцидент произошел в штате Замфара на севере Нигерии. Как сообщает местное издание PM News, в ночь на пятницу, 26 февраля, боевики прибыли к школе на автомобилях и мотоциклах. Они ворвались в здание школы, заставили школьниц выйти на улицу и сесть в машины.

Девочки из школы-интерната в Замфаре

Часть нападавших была в форме сотрудников службы безопасности. По словам местных жителей, во время нападения в городе раздавалась стрельба.

Власти Нигерии подтвердили факт похищения детей, но не сообщили точное число заложников, кто стоит за похищением и какие у них требования. Обычно похитители людей в Нигерии требуют выкуп за их освобождение у властей и родственников.

Это уже третье похищение людей в Нигерии за этот месяц. 14 февраля были похищены 53 пассажира междугороднего автобуса, следовавшего из Контагоры в Минну. После уплаты выкупа они были освобождены после выплаты выкупа.

На прошлой неделе группа вооруженных боевиков напала на государственный колледж в городе Кагара на западе Нигерии и похитила около полусотни студентов и преподавателей. Они до сих пор удерживаются в заложниках.

Напомним, что в рейтинге самых безопасных стран мира, который составляет Международный Институт экономики и мира, Украина оказалась между Нигерией и Венесуэлой.