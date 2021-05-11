Вооруженный ученик открыл стрельбу в школе, погибли 9 человек [ Редактировать ]
В Казани (Россия) ученик с оружием проник в школу и открыл стрельбу. В результате погибли минимум 9 человек.
Сообщается, что ученик пронес оружие в школу и начал стрелять. Речь идет о школе №175, которая расположена на улице Джаудата Файзи.
К месту происшествия отправили более 20 машин скорой помощи.
Ранее сообщалось, что в Индустриальном районе Харькова мужчина устроил стрельбу, когда стоял в очереди. В результате два человека получили ранения. По данным полиции, в очереди в буфет, который работает на вынос, между мужчинами возник словесный конфликт.
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