В Казани (Россия) ученик с оружием проник в школу и открыл стрельбу. В результате погибли минимум 9 человек.

Сообщается, что ученик пронес оружие в школу и начал стрелять. Речь идет о школе №175, которая расположена на улице Джаудата Файзи.

К месту происшествия отправили более 20 машин скорой помощи.

Ранее сообщалось, что в Индустриальном районе Харькова мужчина устроил стрельбу, когда стоял в очереди. В результате два человека получили ранения. По данным полиции, в очереди в буфет, который работает на вынос, между мужчинами возник словесный конфликт.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.