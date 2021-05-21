В одесской школе ученик остался без пальца на уроке [ Редактировать ]
В одной из одесских школ ученик во время уроках взорвал в руках петарду, которая оторвала ему палец. Страшный инцидент случился в Подольском районе города.
Прибывшие на место медики экстренно госпитализировали 13-летнего пострадавшего в местное медучреждение, где проводятся все необходимые манипуляции.
Предварительно установлено, что во время урока в руках у 13-летнего подростка разорвалась петарда, в результате чего произошла травматическая ампутация пальца. Пострадавший "скорой" был доставлен в больницу.
Отмечается, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о правовой квалификации инцидента.
Читайте также, в Волынской области 38-летний мужчина в ванной комнате собственного дома зажег фитиль петарды Р-23, когда она загорелась он пытался ее погасить пальцами левой руки, но петарда взорвалась. В результате потерпевшему оторвало два пальца.
Кроме того, в Киеве на стройплощадке парню оторвало ногу бетонным миксером. Правоохранители опросили свидетелей, которые рассказали, что никто не видел, как нога пострадавшего попала внутрь спецоборудования, парня госпитализировали в больничное учреждение.
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