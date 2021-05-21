В одной из одесских школ ученик во время уроках взорвал в руках петарду, которая оторвала ему палец. Страшный инцидент случился в Подольском районе города.

Прибывшие на место медики экстренно госпитализировали 13-летнего пострадавшего в местное медучреждение, где проводятся все необходимые манипуляции.

Предварительно установлено, что во время урока в руках у 13-летнего подростка разорвалась петарда, в результате чего произошла травматическая ампутация пальца. Пострадавший "скорой" был доставлен в больницу.

Отмечается, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о правовой квалификации инцидента.

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