Посол резко отреагировал на нежелание Германии поставлять оружие Украине [ Редактировать ]
Посол Украины в Германии Андрей Мельник отреагировал на нежелание Германии поставлять оружие Украине. По его словам, эта страна стоит в стороне.
Об этом он заявил в интервью немецкому военному журналу loyal, сообщает пресс-служба посольства.
Мельник подчеркнул, что Украина имеет право на самозащиту и оборонительное оружие.
"Очень жаль, что Германия стоит в стороне и инсценирует себя в качестве "морального апостола". Мы бы хотели приобрести современные немецкие военные системы, принадлежащие к лучшим в мире. Но из-за политического оппортунизма это невозможно. Берлинское табу на поставку оружия должно быть поломано", - отметил он.
Посол также добавил, что немцы поставляют Украине ценное оборудование в медицинской сфере, однако предоставление Киеву новых военных систем полностью отвечало бы немецким интересам.
Ранее у Меркель подтвердили, что не разрешат поставку оружия Украине. Также мы писали о том, что Байден заявил о готовности защищать Японию при помощи ядерного оружия.
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