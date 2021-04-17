Байден заявил о готовности защищать Японию при помощи ядерного оружия [ Редактировать ]
США подтвердили свою решимость на фоне угроз КНДР и Китая защищать Японию в рамках действующего Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности от 1960 года, используя для этого все имеющиеся средства, в том числе и ядерное оружие.
Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома по итогам переговоров лидеров США и Японии.
Премьер Японии Есихидэ Суга стал первым иностранным лидером, с которым Байден встретился лично после вступления в должность. Главной темой переговоров был Китай и усилившееся военное давление Китая на Тайвань, ужесточение контроля над Гонконгом и подавление уйгуров.
Суга отметил, что он и Байден согласились с необходимостью проведения откровенных дискуссий с Китаем в контексте действий Пекина в Индо-Тихоокеанском регионе и подчеркнул значение американо-японского альянса.
Байден заявил, что США и Япония будут совместно инвестировать в таких сферах, как 5G, искусственный интеллект, квантовые компьютеры, генная инженерия и обеспечение бесперебойных поставок микрочипов.
"Япония и Соединенные Штаты ориентированы на инновации и смотрят в будущее. Это означает, что мы должны инвестировать и защищать технологии, которые поддерживают и увеличивают нашу конкурентоспособность", - говорится в заявлении.
Суга также сообщил, что Джо Байден предложил Японии помощь в проведении летней Олимпиады.
В итоговом совместном заявлении Байден и Суга подчеркнули необходимость укреплять альянс США и Японии, а также выразили озабоченность действиями Китая, включая ситуацию с правами человека в Гонконг и Синьцзян-Уйгурском автономном округе.
В заявлении также говорится о "важности мира и стабильности в Тайваньском проливе". Это первое упоминание Тайваня в совместных заявлениях лидеров США и Японии с 1969 года.
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