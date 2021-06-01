"Берлин мог бы поставлять оружие": в Германии отреагировали на слова Зеленского [ Редактировать ]
Во вторник, 1 июня, глава МИД Германии Хайко Маас перед встречей коллег по НАТО прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Берлин мог бы поставлять Киеву оружие. Об этом сообщает "РИА Новости".
С 2014 года мы укрепили Украину в гражданском секторе почти на 2 млрд евро. Одновременно я убежден в том, что конфликт может быть решен только политическим путем. И всем участникам это должно быть ясно, это остается направляющей линией нашего участия. В этом ничего не изменится. Поставки оружия не помогут в этом (в решении).
Ранее мы писали о том, что госсекретарь США обсудит поставки оружия Украине в ходе визита в Киев.
Также сообщалось, что в Украине создадут Конгресс региональных властей.
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