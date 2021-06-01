Во вторник, 1 июня, глава МИД Германии Хайко Маас перед встречей коллег по НАТО прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Берлин мог бы поставлять Киеву оружие. Об этом сообщает "РИА Новости".

С 2014 года мы укрепили Украину в гражданском секторе почти на 2 млрд евро. Одновременно я убежден в том, что конфликт может быть решен только политическим путем. И всем участникам это должно быть ясно, это остается направляющей линией нашего участия. В этом ничего не изменится. Поставки оружия не помогут в этом (в решении).

Ранее мы писали о том, что госсекретарь США обсудит поставки оружия Украине в ходе визита в Киев.

Также сообщалось, что в Украине создадут Конгресс региональных властей.

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