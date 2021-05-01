Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе запланированного в Киев визита 5-6 мая затронет вопросы поставок американского оружия Украине. Об этом заявил на брифинге исполняющий обязанности помощника главы Госдепартамента по делам Европы и Евразии Филип Рикер, передает ТАСС.

Что касается содействия в сфере безопасности, то мы предоставляем Украине значительную как летальную, так и нелетальную помощь. Уверен, тема будет поднята в ходе нашего разговора. Это часть регулярного взаимодействия между нашим посольством и теми, кто находится в регулярном контакте с украинскими официальными лицами.

Напомним, что при президенте США Дональде Трампе Вашингтон поставлял Киеву нелетальное вооружение и направлял специалистов для обучения украинской армии. Администрация Трампа одобрила продажу Киеву противотанковых комплексов Javelin.

Новый глава Пентагона Ллойд Остин поддержал предоставление военной помощи Украине, в том числе и вооружений, чтобы "сохранять территориальную целостность" страны.

В рамках военной помощи Украине в 2017 и 2018 годах выделили по $350 млн, в 2019 году - $250 млн, а в 2020 году - $300 млн. В 2021 году США выделили Украине на оборону $250 млн.

Читайте также Зеленский назвал НАТО единственным путем к окончанию войны на Донбассе

В докладе американского Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности, в рамках программы зарубежных военных поставок в 2016-2020 годах США продали Украине военной продукции на $1,47 млрд.

"Подробности" сообщали, что в январе 2021 года Штаты передали украинской армии 20 бронемобилей "Хамви" и 84 лодки. В феврале ВМС ВСУ получили от американцев 10 скоростных катеров Willard и более 70 надувных лодок Zodiac.