У Меркель подтвердили, что не разрешат поставку оружия Украине [ Редактировать ]
Правительство Германии под руководством Ангелы Меркель придерживается политики запрета экспорта вооружений и не выдает разрешений на его поставку Украине. В Берлине подчеркнули, что выступают за политическое решение военного конфликта на Донбассе.
Об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.
"В контексте Украины мы не выдаем разрешений на поставку вооружений. Я могу говорить за действующее правительство - пока его срок полномочий не истек - позиция не поменяется", - сказал Зайберт, комментируя заявление сопредседателя партии "зеленых" Роберта Хабека, выступившего за поставки Украине "оборонительных вооружений для самозащиты".
Представитель немецкого правительства добавил, что Берлин выступает за политическое решение вооруженного конфликта на Донбассе, основу которого должны составить "минские соглашения".
По словам Зайберта, Германии оказывает Украине дипломатическую, экономическую и политическую поддержку.
Ранее мы писали о том, что госсекретарь США обсудит поставки оружия Украине в ходе визита в Киев.
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