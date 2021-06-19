Киевские правоохранители задержали криминального авторитета по кличке "Дед", который был трижды выдворен с территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба Департамента стратегических расследований Национальной полиции.

56-летний гражданин Армении был выдворен за пределы государства в июне 2020 года с запретом на въезд в течение 15 лет. Он отбывал наказания в различных исправительных учреждениях в стране.

Речь идет о 56-летнем гражданине Армении, которого в июле прошлого года выдворили из Украины с запретом въезда на 15 лет. Неоднократно судимый мужчина имеет связи с криминалитетом. Он отбывал 12-летнее наказание в исправительных колониях Херсонской и Львовской областей - там имел статус так называемого "смотрящего".

Отмечается, что криминальный авторитет в последний раз приехал в Украину в июле 2020 года, тогда ему запретили въезжать в Украину до 2035 года. Однако и это не остановило мужчину от попытки снова попасть на территорию Украины. Его задержали на основании решения суда, теперь "авторитета" ждет очередное принудительное выдворение.

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Кроме того, в Киеве поймали криминального авторитета Евгения Анисимова. Мужчина находится в розыске с 2014 года, по обвинению в создании преступной группировки а также хищении бюджетных денег, сдал Анисима его ближайший соратник.

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