В Кривом Роге задержали криминального авторитета по кличке "Дед" [ Редактировать ]
В Кривом Роге полиция задержала криминального авторитета по кличке "Дед", который несколько дней назад бежал из-под стражи в Николаевской области. Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.
Правоохранителям удалось установить местонахождение и автомобиль, на котором мог передвигаться 55-летний мужчина. На выезде из Кривого Рога оперативники остановили автомобиль "Мерседес", в котором находился "Дед" и двое его охранников.
Как сообщали "Подробности", 28 апреля в Закарпатье задержали криминального авторитета из Армении Корюна Манукяна по кличке "Дед". Несмотря на пятилетний запрет въезда на территорию Украины, он въехал в страну по поддельным документом и пытался взять под свой контроль криминалитет в регионе.
После задержания криминальный авторитет был доставлен в Вознесенский райсуд Николаевской области. 30 апреля суд принял решение о его задержании и помещении в Николаевский пункт временного содержания иностранцев и лиц без гражданства сроком на 6 месяцев с последующим выдворением. При выходе из здания суда Манукяну удалось скрыться. Каким-то образом он обманул конвой и просто уехал на такси.
Известно, что Корюн Манукян родился он в Армении, а потом перебрался в Украину. Жил в Херсонской области, позже перебрался в Ужгород. В начале 2000-ых его приговорили к 12 годам лишения свободы за совершение разбойного нападения.
Наказание "Дед" отбывал в Дарьевской исправительной колонии №10 и ИК №40 города Дрогобыч. После освобождения в сентябре 2010 года Манукян осел в Западной Украине, где стал "смотрящим" по Закарпатью.
Корюн Манукян по кличке "Дед"/Фото: Нацполиция Украины
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