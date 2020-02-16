В Киеве поймали криминального авторитета Анисимова [ Редактировать ]
В Киеве поймали криминального авторитета Евгения Анисимова. Об этом сообщил украинский бизнесмен Евгений Черняк на своей странице в Facebook.
"20 минут назад Анисима-Клоуна задержали в Киеве. Интересная деталь, сдал Анисима его ближайший соратник. От крупного вознаграждения отказался! Заявил мне лично, что уверен, что за такого подонка даже стыдно брать деньги", - написал Черняк в Facebook.
Напомни, Евгений Анисимов находится в розыске с 2014 года, по обвинению в создании преступной группировки а также хищении бюджетных денег.
Ранее мы писали о том, что под Киевом задержали криминального авторитета. Мужчину подозревают в организации убийства участника АТО в 2017 году. Он находился в розыске и вел конспиративный образ жизни. Также, его подозревают в "крышевании" игорного бизнеса.
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