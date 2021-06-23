Во вторник, 22 июня, спасатели нашли тело пропавшего на Киевском водохранилище ребенка. Двух детей вместе с папой искали с 20 июня, отца еще ищут.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, что вблизи с. Козаровичи Вышгородского района из воды подняли тело ребенка (2011 года рождения), который 20 июня исчез вблизи с. Лебедевка во время отдыха на Киевском водохранилище.

К поисковым работам привлекались 11 человек (из них 4 водолаза) и 4 единицы техники.

По информации спасателей, еще один ребенок 2017 года рождения, который был спасен местным населением, умер в карете скорой медицинской помощи.

По состоянию на 7:00 23 июня судьба отца детей неизвестна, поисковые работы продолжаются.

Ранее сообщалось, что под Киевом утонула 13-летняя девочка, спасая подругу. Одна из несовершеннолетних девочек позвонила в полицию. Она сообщила патрульным, что она вместе со своей 13-летней подругой купалась в местном водоеме, после чего подруга исчезла в воде.

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