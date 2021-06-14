В воскресенье, 13 июня, на Центральном пляже Запорожья утонул 15-летний подросток. Друзья парня пытались позвать на помощь взрослых, но те думали, что дети всего лишь балуются. Об этом сообщает местный портал 061.

Так, подросток отдыхал на пляже с друзьями. Он нырял с причала и плавал. Но внезапно его тело свело судорогой.

Тело на берег вытащили очевидцы трагедии. На место прибыла бригада скорой помощи. Врачи почти час пытались реанимировать подростка, но не преуспели.

"Да, была скорая, была 50 минутная реанимация, все это было. Но было поздно. Равнодушие, равнодушие и беспечность. Беспечность детей и равнодушие взрослых, отказавшихся прийти на помощь ребенку, перечеркнули его шансы на жизнь", - рассказал директор областного центра экстренной медицинской помощи Константин Малашенко.

К слову, всего, по данным ГСЧС, с начала июня в украинских водоемах погибли уже восемь детей и подростков.

Ранее сообщали, что в селе Шукайвода Черкасской области в результате ДТП, в ходе которого автомобиль вылетел с дороги и утонул в пруду, погибли 3 человека.

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