В Киевском водохранилище ищут двух пропавших людей [ Редактировать ]
Вблизи населенного пункта Лебедевка Вышгородского района во время купания на Киевском водохранилище пропали два человека, один из них - ребенок. Предварительно, они утонули.
"20 июня в 17 ч. 37 мин вблизи с. Лебедевка Вышгородского района во время отдыха на Киевском водохранилище исчезли 2 человека (предварительно они утонули, из них 1 ребенок 2011 года рождения)",- говорится в сообщении.
По информации спасателей, еще один ребенок 2017 года рождения, который был спасен местным населением, умер в карете скорой медицинской помощи.
Вчера, 21 июня к поисковым работам от ДГСЧС привлекалось 13 человек (из них 9 водолазов) и 5 единиц техники (из них 3 лодки).
Однако, по состоянию на 7:00 утра 22 июня судьба 2 человек остается неизвестной.
Сейчас продолжаются поисковые работы.
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