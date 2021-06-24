Россия готова дипломатическими и военными методами отстаивать нерушимость своей границы. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков, сообщает "Интерфакс".

Таким образом он ответил на вопрос, что РФ будет делать для предотвращения повторения ситуации с британским эсминцем в Черном море.

"Мы можем взывать к здравому смыслу, требовать уважения международного права. Если это не помогает, можем бомбить, не просто по курсу, но и по цели, если коллеги не понимают", - сказал замминистра.

Он подчеркнул, что территориальная целостность Российской Федерации неприкосновенна.

"Нерушимость ее границ - это абсолютный императив, мы будем стоять на страже всего этого как дипломатическими и политическими, так, при необходимости, и военными средствами", - заявил Рябков.

Ранее сообщалось, что Россия открыла стрельбу по британскому эсминцу в Черном море. Также мы писали о том, что Россия заявила об угрозе нового мирового противостояния.

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