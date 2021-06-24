В четверг, 24 июня, канцлер Германии Ангела Меркель выступила с правительственным заявлением в Бундестаге и заявила о необходимости диалога с президентом России Владимиром Путиным.

Также она хочет выработать единые механизмы ответа на политику Москвы.

По ее словам, Европейский союз должен сформулировать повестку общих стратегических интересов с Россией, речь идет о защите климата, безопасности.

Я считаю, что ЕС должен искать прямой контакт с Россией и российским президентом.

Канцлер Германии заявила, что Европейский союз должен искать собственные переговорные форматы с Россией.

Отметим, что Ангела Меркель также провела телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

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