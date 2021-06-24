"Евросоюз должен искать прямой контакт с Россией": Меркель сделала официальное заявление [ Редактировать ]
В четверг, 24 июня, канцлер Германии Ангела Меркель выступила с правительственным заявлением в Бундестаге и заявила о необходимости диалога с президентом России Владимиром Путиным.
Также она хочет выработать единые механизмы ответа на политику Москвы.
По ее словам, Европейский союз должен сформулировать повестку общих стратегических интересов с Россией, речь идет о защите климата, безопасности.
Я считаю, что ЕС должен искать прямой контакт с Россией и российским президентом.
Канцлер Германии заявила, что Европейский союз должен искать собственные переговорные форматы с Россией.
Отметим, что Ангела Меркель также провела телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
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