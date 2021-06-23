Россия заявила о нарушении российской границы британским эсминцем Defender у мыса Фиолент (Крым). Со стороны РФ была открыта предупредительная стрельба.

Об этом сообщает издание "РИА Новости".

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Российский бомбардировщик выполнил предупредительное бомбометание. После этого корабль Defender покинул территориальное море Российской Федерации.

Отмечается, что эсминец был предварительно предупрежден о применении оружия в случае нарушения государственной границы РФ.

"На предупреждение не отреагировал", - уточнили в Минобороны России.

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