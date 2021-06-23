Россия открыла стрельбу по британскому эсминцу в Черном море [ Редактировать ]
Россия заявила о нарушении российской границы британским эсминцем Defender у мыса Фиолент (Крым). Со стороны РФ была открыта предупредительная стрельба.
Об этом сообщает издание "РИА Новости".
Российский бомбардировщик выполнил предупредительное бомбометание. После этого корабль Defender покинул территориальное море Российской Федерации.
Отмечается, что эсминец был предварительно предупрежден о применении оружия в случае нарушения государственной границы РФ.
"На предупреждение не отреагировал", - уточнили в Минобороны России.
Ранее мы писали о том, что Россия заявила об угрозе нового мирового противостояния.
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