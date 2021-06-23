Министр обороны России Сергей Шойгу заявил об опасности нового противостояния в мире. Оно может быть более опасным, чем во времена холодной войны.

Об этом Шойгу заявил на международной конференции в Москве, сообщает "Интерфакс".

По его словам, внимание к международным обязательствам подменяется односторонними санкциями и внедрением порядка, "основанного на неизвестно кем придуманных правилах".

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"Мир стремительно погружается в новое противостояние, гораздо более опасное, чем во времена холодной войны", - отметил Шойгу.

Министр обороны России также добавил, что на первый план при разработке новых вооружений выходят гиперзвук, цифровизация и роботизация.

"В составе вооруженных сил ряда стран создаются космические и киберкомандования, главной задачей которых является не оборона, а планирование и проведение наступательных операций в соответствующих сферах", - сказал Шойгу.

Ранее сообщалось, что Путин предложил новое "уравнение безопасности".

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