Россия просит США отказаться от участия в учениях Sea Breeze-2021 [ Редактировать ]
Посольство России в Вашингтоне обратилось к властям США с просьбой отказаться от участия в учениях Sea Breeze-2021. Об этом сообщает пресс-служба посольства в Twitter.
В посольстве России заявили о якобы агрессивном характере учений Sea Breeze, который "никак не соответствует реальным задачам безопасности в Черноморском регионе".
"Настоятельно призываем США и их союзников отказаться от отработки военных действий в Черном море", - говорится в сообщении.
По мнению посольства РФ, такие учения "поощряют милитаристские настроения в Киеве".
Напомним, в Украине в этом году пройдут учения Sea Breeze-2021 с рекордным количеством стран-участниц. Всего в военных учениях примут участие 32 страны.
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