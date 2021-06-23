Посольство России в Вашингтоне обратилось к властям США с просьбой отказаться от участия в учениях Sea Breeze-2021. Об этом сообщает пресс-служба посольства в Twitter.

В посольстве России заявили о якобы агрессивном характере учений Sea Breeze, который "никак не соответствует реальным задачам безопасности в Черноморском регионе".

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"Настоятельно призываем США и их союзников отказаться от отработки военных действий в Черном море", - говорится в сообщении.

По мнению посольства РФ, такие учения "поощряют милитаристские настроения в Киеве".

Напомним, в Украине в этом году пройдут учения Sea Breeze-2021 с рекордным количеством стран-участниц. Всего в военных учениях примут участие 32 страны.

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