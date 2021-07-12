Встречу Зеленского и главы Минобороны Германии отменили [ Редактировать ]
В понедельник, 12 июля, встреча президента Владимира Зеленского, который сейчас находится в Германии, и главы минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр отменена. Об этом заявил представитель германского министерства на брифинге в Берлине.
При этом причина отмены встречи не указывается.
Встреча была частью большой программы визита в правительстве ФРГ. Были перестановки, и встреча с министром обороны не состоялась или не состоится, но дополнительной информации для вас у меня нет.
Об отмене встречи говорится и в пресс-релизе минобороны Германии. Встреча должна была начаться около 14.00 по местному времени.
Ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Литву принял участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня государственности страны.
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