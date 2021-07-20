Грузия вернулась в "красную зону" по темпам распространения коронавируса на 100 тысяч человек. Власти рассматривают возможность ужесточить карантин и призывают граждан страны активно вакцинироваться. Об этом сообщает глава Национального центра по контролю заболеваний Грузии Амирана Гамкрелидзе.

"Мы сейчас в "красной зоне". Это одна из основных причин тревоги и следует принять соответствующие меры. На совете обсуждалось введение ряда ужесточений", - цитирует издание InterPressNews Гамкрелидзе.

По его словам, на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве страны обсуждалась ситуация с распространением COVID-19. "Все показатели характеризуют эпидемиологическую ситуацию, я имею в виду количество новых случаев на 100 тысяч населения, указывают на ухудшение положения", - добавил он.

Глава центр отметил, что пока населению Грузии рекомендовано обязательное ношение защитных масок на открытом пространстве в людных местах и закрытых помещениях. Он также отметил, что на совете обсуждалась возможность принятия некоторых ограничительных мер, но с их ведением решено подождать.

Гамкрелидзе призвал граждан страны активнее вакцинироваться от коронавируса. В противном случае, по его словам, служба будет вынуждена дать рекомендации по введению жестких ограничений.

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Кроме того, коронавирусная инфекция штамма "Дельта" становится доминирующей в мире, так как он обладает высокой заразностью и быстро распространяется. Болезнь вызывает сильные всплески инфицированности по всему миру.

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