В ВОЗ советуют не смешивать и подбирать вакцины от COVID-19 от разных производителей, поскольку о влиянии этого на здоровье пока мало данных. Об этом сообщает Reuters.

Руководители ВОЗ отметили, что полностью вакцинированные люди в случае заражения "Дельта"-штаммом вируса болеют в легкой форме или даже бессимптомно, а число госпитализаций и смертей растет в странах с низким уровнем вакцинации.

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Заместитель главы ВОЗ по науке Сумья Сваминатан призвала не смешивать и не сочетать COVID-вакцины от разных производителей.

"Это довольно опасная тенденция. Мы находимся в зоне, свободной от данных и доказательств, насколько это возможно", - подчеркнула она.

Сваминатан добавила, что вопрос о том, стоит ли проходить ревакцинацию, должен также решаться на основе научных данных, а не заявлениях компаний, "которые говорят, что необходима третья доза".

Ранее мы писали о том, что врачи назвали особенности COVID-19 у привитых пациентов.

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