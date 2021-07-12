Коронавирусная инфекция штамма "Дельта" становится доминирующей в мире, так как он обладает высокой заразностью и быстро распространяется. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус.

Болезнь вызывает сильные всплески инфицированности по всему миру. А в связи с ростом заболеваемости медучреждения рапортуют о критической заполненности.

Мы продолжаем слышать сообщения из всех регионов мира о том, что больницы достигли максимальной наполняемости. Вариант "Дельта" стремительно распространяется по всему миру, вызывая новый всплеск числа случаев COVID-19 и смертей.

Отмечается, что штамм "Дельта" обладает высокой заразностью и в настоящее время его "жизнедеятельность" официально зарегистрировали более чем в 104 странах.

Читайте также, в Украине в ближайшее время может вырасти количество зараженных штаммом коронавируса "Дельта". Узнать, правда ли украинцы массово заразились штаммом "Дельта", можно будет уже на следующей неделе, когда придут результаты лабораторных исследований.

Кроме того, в Pfizer и BioNTech заявили о разработке специальной вакцины против "Дельта" штамма коронавируса. В компании остаются бдительными и разрабатывают обновленную версию вакцины Pfizer-BioNTech COVID-19.

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