Мир непрерывно начинает отдаляться от завершения пандемии коронавирусной инфекции, так как появляются новые штаммы инфекции, которые могут противодействовать вакцинам. Об этом заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове.

По ее словам, сейчас мир находится в опасном положении, потому что люди не соблюдают карантинные ограничения, а также в странах иммунизация проходит недостаточными темпами.

Мы находимся в очень опасной ситуации. Ситуация становится все более и более сложной, и мы все больше отдаляемся от завершения этой пандемии.

Отмечается, что только за последнюю неделю число новых заболевших COVID-19 возросло на 11,5%, при этом количество летальных исходов от болезни выросло на 1%.

Читайте также, в ВОЗ советуют не смешивать, а подбирать вакцины от COVID-19 от разных производителей, поскольку эффект от взаимодействия различных вакцин мало изучен. Вопрос о том, стоит ли проходить ревакцинацию, должен также решаться на основе научных данных.

Кроме того, коронавирусная инфекция штамма "Дельта" становится доминирующей в мире, так как он обладает высокой заразностью и быстро распространяется. Болезнь вызывает сильные всплески инфицированности по всему миру.

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