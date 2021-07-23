В пятницу, 23 июля, президент Владимир Зеленский записал видеообращение к сборной Украины по случаю начала Олимпийских игр в Токио.

Он отметил, что благодаря олимпийским спортсменам сине-желтый флаг поднимали в разных уголках планеты под "Ще не вмерла Украина ...".

Зеленский также отметил, что хотя Олимпиада состоится при пустых трибунах, она не будет иметь пустых сердец, поскольку сердца украинцев будут полны поддержки и веры в победы своих олимпийцев.

Зеленский пожелал спортсменам вернуться без травм и дал напутствие:

Подарите нам то, что дороже золота, серебра и бронзы - это эмоции от победы, гордость за то, что мы - украинцы!

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Как сообщали "Подробности", в украинскую олимпийскую сборную не включен чемпион Олимпийских игр-2016 Олег Верняев. В организме спортсмена нашли запрещенный препарат - мельдоний.

Также Олимпиаду в Токио из-за положительного допинг-теста пропустит украинский боксер, бронзовый призер чемпионата мира Евгений Барабанов (до 69 кг). Украинского легкоатлета Игоря Главана также дисквалифицировали из-за допинга, найденного в его пробах.