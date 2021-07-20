Украинского легкоатлета Игоря Главана дисквалифицировали из-за допинга, найденного в его пробах. Он пропустит Олимпиаду в Токио, сообщает Федерация легкой атлетики Украины.

Спортивный арбитражный суд решил увеличить срок дисквалификации Главана до трех лет и аннулировать его результаты с 25 июля 2017 года.

Таким образом Главан не сможет участвовать в Олимпиаде, где он должен был выступить в соревнованиях по спортивной ходьбе на 50 км.

Главана заменит Валерий Литанюк, который являются следующим в мировом топ-списке и ранее был включен в резерв олимпийской команды.

Легкоатлет называл допинговое дело сфабрикованным, обвинял ФЛАУ в коррупции и предвзятом отношении к себе.

Игорю Главану - 30 лет. Он является золотым (2015 год), серебряным (2013) и бронзовым (2017) призером Универсиады и бронзовым призером чемпионата мира 2013 года в ходьбе. Участвовал в Олимпиадах 2012 и 2016 годов, но медалей на них не завоевывал.

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Как сообщали "Подробности", в украинскую олимпийскую сборную не включен чемпион Олимпийских игр-2016 Олег Верняев. В организме спортсмена нашли запрещенный препарат - мельдоний.

Также Олимпиаду в Токио из-за положительного допинг-теста пропустит украинский боксер, бронзовый призер чемпионата мира Евгений Барабанов (до 69 кг).