Украинского легкоатлета отстранили от Олимпиады из-за допинга [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
Украинского легкоатлета Игоря Главана дисквалифицировали из-за допинга, найденного в его пробах. Он пропустит Олимпиаду в Токио, сообщает Федерация легкой атлетики Украины.
Спортивный арбитражный суд решил увеличить срок дисквалификации Главана до трех лет и аннулировать его результаты с 25 июля 2017 года.
Таким образом Главан не сможет участвовать в Олимпиаде, где он должен был выступить в соревнованиях по спортивной ходьбе на 50 км.
Главана заменит Валерий Литанюк, который являются следующим в мировом топ-списке и ранее был включен в резерв олимпийской команды.
Легкоатлет называл допинговое дело сфабрикованным, обвинял ФЛАУ в коррупции и предвзятом отношении к себе.
Игорю Главану - 30 лет. Он является золотым (2015 год), серебряным (2013) и бронзовым (2017) призером Универсиады и бронзовым призером чемпионата мира 2013 года в ходьбе. Участвовал в Олимпиадах 2012 и 2016 годов, но медалей на них не завоевывал.
Как сообщали "Подробности", в украинскую олимпийскую сборную не включен чемпион Олимпийских игр-2016 Олег Верняев. В организме спортсмена нашли запрещенный препарат - мельдоний.
Также Олимпиаду в Токио из-за положительного допинг-теста пропустит украинский боксер, бронзовый призер чемпионата мира Евгений Барабанов (до 69 кг).
по теме
19-летняя Марта Костюк пропустит Олимпийские игры из-за травмы плеча. Украину в Японии будут представлять Элина Свитолина и Даяна Ястремская
Украинский боксер Евгений Барабанов (до 69 кг) не едет на Олимпиаду из-за положительного допинг-теста
Баскетболистка сборной Австралии Лиз Кэмбидж не поедет на Олимпийские игры из-за нестабильного психического состояния. В составе сборной Австралии Кэмбидж становилась бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне
20-летний штангист Джулиус Секитолеко прилетел в Токио в качестве запасного тяжелоатлета. Перед исчезновением он оставил записку, в которой написал, что не хочет возвращаться на родину, а хочет работать в Японии
Нигериец сдал тест на коронавирус по прилете в аэропорт Нарита, результат оказался положительным. Госпитализировать мужчину решили из-за возраста и наличия хронических заболеваний. Это первый случай госпитализации члена иностранной сборной
28-летняя Виктория Ус, которая будет предствлять Украину в гребном слаломе на Олимпийских играх, попала на самоизоляцию после прилета в Токио. С 15 июля украинцам разрешили проводить по 1 тренировке в день, отдельно от других спортсменов в собственной "bubble system" - и так до 20 июля