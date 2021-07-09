Украинский боксер сдал положительный допинг-тест и пропустит Олимпиаду [ Редактировать ]
Источник: Федерация бокса Украины
Бронзовый призер чемпионата Европы по боксу Евгений Барабанов сдал положительный тест на допинг и отстранен от соревнований на два года. Об этом сообщает "Суспільне".
27-летний Барабанов выступает в полусреднем весе - до 69 кг. В его активе 5 золотых медалей чемпионата Украины и "бронза" чемпионата Европы (2017) и Европейских игр (2019). Он получил олимпийскую лицензию, однако в финальной заявке НОК Украины на Олимпиаду его имени не оказалось.
В Федерации бокса Украины сообщили, что положительный допинг-тест спортсмен сдал еще в январе 2021 года. Уже после этого он выступал в Европейском лицензионном турнире, где не смог отобраться на Олимпиаду. Барабанова отстранили от соревнований на два года.
Таким образом Украину на Олимпиаде в Токио будут представлять пять боксеров:
- Анна Лысенко (до 69 кг);
- Николай Буценко (до 57 кг);
- Ярослав Харциз (до 63 кг);
- Александр Хижняк (до 75 кг);
- Цотне Рогава (91+ кг).
Напомним, что Олимпийские игры пройдут в столице Японии с 23 июля по 8 августа. Как сообщали "Подробности", из-за нового коронавируса штамма "Дельта" иностранных зрителей на соревнования не допустят.
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