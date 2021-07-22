Игры пройдут с 23 июля по 8 августа Источник: Scanpix

С 23 июля по 8 августа в столице Японии Токио состоятся XXXII летние Олимпийские игры. Украину на Играх представляют 158 спортсменов.

Церемония открытия Олимпиады состоится в пятницу, 23 июля, но некоторые соревнования начались за два дня до официального старта турнира.

Онлайн-трансляцию Олимпийских игр в Токио на территории Украины будет показывать канал UA:Перший.

Расписание финальных соревнований Олимпиады по дням (в скобках - выступления украинцев):

1-й день Олимпиады, 24 Июля (11 комплектов медалей):

2:30-10:30. Пулевая стрельба. Мужчины, пистолет, 10 м (Олег Омельчук, Павел Коростылев). Женщины, винтовка, 10 м.

5:00-12:15. Велоспорт, шоссе. Мужчины.

7:50-10:00. Тяжелая атлетика. Женщины - 49 кг.

8:15-11:25. Стрельба из лука. Смешанные команды.

11:00-13:40. Дзюдо. Мужчины - 60 кг (Тарас Лесюк). Женщины - 48 кг (Дарья Белодед).

12:00-16:25. Фехтование. Мужская сабля, инд. Женская шпага, инд. (Елена Кривицкая).

13:00-16:40. Тхэквондо. Мужчины - 58 кг. Женщины - 49 кг.

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2-й день Олимпиады, 25 июля (18 комплектов медалей):

3:00-10:30. Пулевая стрельба. Мужская винтовка, 10 м (Сергей Кулиш, Олег Царьков). Женский пистолет, 10 м (Елена Костевич).

3:00-7:55. Скейтбординг. Мужчины, улица.

4:30-6:20. Плавание. Мужчин - 400 м в/с, 400 м комплекс. Женщин - 400 м комплекс, 4х100 в/с.

7:00-11:35. Велоспорт, шоссе. Женщины.

7:45-11:25. Стрельба из лука. Женские сборные (Украина).

9:00-10:00. Прыжки в воду. Синхрон, 3 м, женщины.

9:50-12:00. Тяжелая атлетика. Мужчин - 61 кг.

11:00-13:40. Дзюдо. Мужчин - 66 кг (Георгий Зантарая). Женщин - 52 кг.

12:00-16:25. Фехтование. Мужская шпага, инд (Богдан Никишин, Роман Свичкар, Игорь Рейзлин). Женская рапира, инд.

13:00-16:40. Тхэквондо. Мужчин - 68 кг. Женщин - 57 кг.

13:50-16:00. Тяжелая атлетика. Мужчин - 67 кг.

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3-й день Олимпиады, 26 июля (11 комплектов медалей):

0:30-3:00. Триатлон. Мужчины.

3:00-11:15. Стендовая стрельба. Скит-мужчины, женщины.

3:00-7:55. Скейтбординг. Женщины, улица.

4:30-6:40. Плавание. Мужчин - 100 м брасс, 4х100 в/с. Женщин - 100 м батт, 400 м в/с.

7:45-11:25. Стрельба из лука. Мужские сборные.

8:00-10:45. Гребля на байдарках и каноэ. С-1 слалом, мужчины.

9:00-11:00. Велоспорт, маутинбайк. Мужчины.

9:00-10:00. Прыжки в воду. Синхрон, 10 м, мужчины (Алексей Середа/Олег Сербин).

11:00-13:40. Дзюдо. Мужчин - 73 кг. Женщин - 57 кг.

12:00-16:25. Фехтование. Мужская рапира, инд. Женская сабля, инд. (Ольга Харлан).

13:00-16:00. Спортивная гимнастика. Командное многоборье, мужчины (Украина).

13:00-16:40. Тхэквондо. Мужчин - 80 кг. Женщин - 67 кг.

13:50-16:00. Тяжелая атлетика. Женщин - 55 кг.

14:00-16:10. Настольный теннис. Смешанные пары.

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4-й день Олимпиады, 27 июля (22 комплекта медалей):

0:30-3:10. Триатлон. Женщины.

2:30-6:00. Академическая гребля. Мужчин - четверки парные. Женщин - четверки парные.

3:00-10:30. Пулевая стрельба. Смешанные команд - пистолет, 10 м (Олег Омельчук / Елена Костевич) винтовка, 10 м.

4:30-6:25. Плавание. Мужчин - 200 м в/с, 100 м спина. Женщин - 100 м спина, 100 м брасс.

8:00-11:00. Гребля на байдарках и каноэ. К-1 слалом, женщины.

9:00-11:00. Велоспорт, маутинбайк. Женщины (Яна Беломоина).

9:00-10:00. Прыжки в воду. Синхрон, 10 м, женщины.

9:50-12:00. Тяжелая атлетика. Женщин - 59 кг.

11:00-13:40. Дзюдо. Мужчин - 81 кг. Женщин - 63 кг.

11:30-16:40. Конный спорт. Командная выездка.

12:30-14:40. Фехтование. Женская шпага, команда.

13:00-16:40. Тхэквондо. Мужчин - более 80 кг. Женщин - более 67 кг.

13:45-16:00. Спортивная гимнастика. Командное многоборье, женщины.

13:50-16:00. Тяжелая атлетика. Женщин - 64 кг.

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5-й день Олимпиады, 28 июля (23 комплекта медалей):

2:00-5.35. Серфинг. Мужчины, женщины.

2:30-6.00. Академическая гребля. Мужчин - двойка парная, четверка. Женщин - двойка парная, четверка.

4:30-7.05. Плавание. Мужчин - 200 м батт, 4х200 м в/с. Женщин - 200 м в/с, 200 м комплекс, 1500 в/с.

5:30-11:40. Велоспорт, обработки. Мужчины женщины.

9:00-10:00. Прыжки в воду. Синхрон, 3 м, мужчины.

10:30-13:00. Регби-7. Мужской финал.

11:00-13:40. Дзюдо. Мужчин - 90 кг (Кеджау Ньябали). Женщин - 70 кг.

11:30-15:25. Конный спорт. Индивидуальная выездке.

12:30-14:40. Фехтование. Мужская сабля, команда.

13:15-16:00. Спортивная гимнастика. Индивидуальное многоборье, мужчины (Илья Ковтун).

13:50-16:00. Тяжелая атлетика. Мужчин - 73 кг.

14:45-17:25. Баскетбол 3х3. Мужской и женский финалы.

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6-й день Олимпиады, 29 июля (17 комплектов медалей):

2:30-6:00. Академическая гребля. Мужчин - двойка, двойка парная легкая. Женщин - двойка, двойка парная легкая.

3:00-11:00. Стендовая стрельба. Трап-мужчины, женщины.

4:30-6:20. Плавание. Мужчин - 800 м в/с (Михаил Романчук), 200 м в/с, 100 м в/с. Женщин - 200 м бат, 4х200 в/с.

8:00-10:45. Гребля на байдарках и каноэ. С-1 слалом, женщины.

11:00-13:40. Дзюдо. Мужчин - 100 кг. Женщин - 78 кг (Анастасия Турчин).

12:30-14:30. Фехтование. Женская рапира, команда.

13:50-16:00. Спортивная гимнастика. Индивидуальное многоборье, женщины.

14:00-16:10. Настольный теннис. Женщины, одиночный разряд.

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7-й день Олимпиады, 30 июля (21 комплект медалей):

2:45-4:55. Академическая гребля. Мужчин - одиночка, восьмерка. Женщин - одиночка, восьмерка.

3:00-9:00. Пулевая стрельба. Женщины, пистолет, 25 м (Елена Костевич).

4:00-6:20. Велоспорт, ВМХ. Футбол. Мужчины женщины.

4:30-6:10. Плавание. Мужчин - 200 м спина, 200 м комплекс. Женщин - 200 м брасс, 100 м в/с.

6:00-14:00. Теннис. Мужчины, парный финал.

7:00-9:25. Батут. Женщины, инд.

8:00-11:00. Гребля на байдарках и каноэ. К-1 слалом, мужчины.

8:45-11:20. Стрельба из лука. Женский индивидуальный турнир.

9:30-15:30. Футбол. Смешанные пары.

11:00-13:40. Дзюдо. Мужчин - более 100 кг (Яков Хаммо). Женщин - более 78 кг (Елизавета Каланина).

12:30-14:40. Фехтование. Мужская шпага, команда (Украина).

13:00-Легкая атлетика. Мужчин - 10 000 м.

14:00-16:10. Настольный теннис. Мужчины, одиночный разряд.

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8-й день Олимпиады, 31 июля (21 комплект медалей):

1:30-3:25. Триатлон. Смешанная эстафета.

3:00-8:50. Стендовая стрельба. Смешанные команды, трап.

4:30-6:20. Плавание. Мужчин - 100 м батт. Женщин - 200 м спина, 800 м в/с. Смешанная эстафета 4х100 м.

6:00-12:00. Парусный спорт. Медальные гонки в RS: X-мужчины и женщины.

6:00-11:10. Пулевая стрельба. Женщины, винтовка, 50 м из трех положений.

6:00-14:00. Теннис. Женщины, одиночный разряд. Финал.

7:00-9:25. Батут. Мужчины, инд.

8:45-11:20. Стрельба из лука. Мужской индивидуальный турнир (Алексей Гунбин).

9:50-12:00. Тяжелая атлетика. Мужчин - 81 кг.

10:30-13:00. Регби-7, женский финал.

11:00-13:40. Дзюдо. Смешанный командный турнир.

12:00-17:00. Бадминтон, мужские пары.

12:30-14:40. Фехтование. Женская сабля, команда.

13:00-Легкая атлетика. Мужчин - диск. Женщин - 100 м. Смешанная эстафета 4х400 м.

13:50-16:00. Тяжелая атлетика. Мужчин - 96 кг.

9-й день Олимпиады, 1 августа (25 комплектов медалей):

1:30-10:00. Гольф. Личное первенство, мужчины.

3:00-Легкая атлетика. Женщин - ядро.

4:30-6:25. Плавание. Мужчин - 50 м в/с, 1500 м в/с (Михаил Романчук), 4х100 комплекс. Женщин - 50 м в/с, 4х100 комплекс.

4:10-6:45. Велоспорт, ВМХ. Фристайл. Мужчины, женщины.

6:00-14:00. Теннис. Мужчины, одиночный финал. Женщины, парный финал. Смешанный парный финал.

6:00-12:00. Парусный спорт. Медальные гонки в Laser-мужчины и женщины.

9:00-10:30. Прыжки в воду. Женщины, 3 м, индивидуальные прыжки.

11:00-14:00. Спортивная гимнастика. Мужчин - вольные упражнения, конь. Женщин - опорный прыжок, брусья.

12:30-15:20. Фехтование. Мужская рапира, команда.

13:00-Легкая атлетика. Мужчин - 100 м, высота. Женщин - тройной прыжок (Ольга Саладуха).

13:50-16:00. Тяжелая атлетика. Женщин - 76 кг.

14:30-17:00. Бадминтон. Женщины.

10-й день Олимпиады, 2 августа (22 комплекта медалей):

2:30-Пулевая стрельба. Мужчины, винтовка, 50 м из трех положений (Сергей Кулиш, Олег Царьков).

Мужчины, пистолет, 25 м.

3:00-Легкая атлетика. Мужчин - прыжки в длину. Женщин - 100 м / б.

6:00-12:00. Парусный спорт. Медальные гонки в 49er-мужчины и женщины.

7:00-9:30. Бадминтон, женские пары.

9:30-12:30. Велоспорт, трек. Женский командный спринт.

9:50-12:00. Тяжелая атлетика. Женщин - 87 кг.

11:00-13:15. Спортивная гимнастика. Мужчин - опорный прыжок (Игорь Радивилов), кольца. Женщин - вольные упражнения.

11:30-15:40. Конный спорт. Троеборье, личное и командное первенство.

12:15-16:00. Спортивная борьба. Женская борьба-76 кг (Алла Белинская). Греко-римская борьба-60 кг, 130 кг.

13:00-Легкая атлетика. Мужчин - 3000 м/б. Женщин - 5000 м, диск.

13:50-16:00. Тяжелая атлетика. Женщин - более 87 кг.

14:00-17:00. Бадминтон. Мужчины.

11-й день Олимпиады, 3 августа (24 комплекта медалей):

3:00-Легкая атлетика. Мужчин - 400 м / б. Женщин - длина (Марина Бех-Романчук).

3:30-7:15. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчин - К-1 1000 м, С-2 1000 м (Павел Алтухов / Дмитрий Янчук). Женщин - К-1200 м, К-2500 м.

7:00-8:30. Бокс. Женщины, 57 кг.

8:30-10:55. Парусный спорт. Медальные гонки в Finn у мужчины и Nacra 17.

9:00-10:30. Прыжки в воду. Мужчины, 3 м, индивидуальные прыжки.

9:30-12:10. Велоспорт, трек. Человек командный спринт, женская гонка преследования.

11:00-13:40. Бокс. Мужчины, 69 кг.

11:00-13:15. Спортивная гимнастика. Мужчин - брусья, перекладина. Женщин - бревно.

12:15-16:00. Спортивная борьба. Женская борьба-68 кг (Алла Черкасова). Греко-римская борьба-77 кг, 97 кг.

13:00-Легкая атлетика. Мужчин - шест. Женщин - 200 м, 800 м, молот (Ирина Климец, Ирина Новожилова).

13:50-16:00. Тяжелая атлетика. Мужчин - 109 кг.

12-й день Олимпиады, 4 августа (17 комплектов медалей):

0:30-3:10. Плавание. Женский марафон, 10 км.

3:00-Легкая атлетика. Женщин - 400 м / б

3:00-7:40. Скейтбординг. Женщины, парк

8:00-10:00. Бокс. Мужчины, 81 кг.

8:30-10:55. Парусный спорт. Медальные гонки в 470-мужчины и женщины.

9:30-13:00. Велоспорт, трек. Мужская гонка преследования.

12:15-16:00. Спортивная борьба. Женская борьба-62 кг (Ирина Коляденко). Греко-римская борьба-67 кг, 87 кг (Жан Беленюк).

12:30-Легкая атлетика. Мужчин - 200 м, 800 м, молот (Глеб Пискунов, Михаил Кохан, Михаил Гаврилюк). Женщин - 3000 м / б.

13:00-15:40. Конный спорт. Конкур, личные соревнования.

13:30-15:00. Артистическое плавание. Дуэт (Марта Федина / Анастасия Савчук).

13:50-16:00. Тяжелая атлетика. Мужчин - более 109 кг.

13-й день Олимпиады, 5 августа (27 комплектов медалей):

0:30-3:10. Плавание. Мужской марафон, 10 км.

3:00-Легкая атлетика. Мужчин - 100 м/б, ходьба 20 км (Эдуард Забуженко, Назар Коваленко, Иван Лосев), тройной прыжок, ядро.

3:00-7:40. Скейтбординг. Мужчины, парк.

3:30-7:15. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчин - К-1200 м, К-2 1000 м. Женщин - С-1200 м, К-1500 м.

8:00-10:00. Бокс. Мужчины, 57 кг (Николай Буценко).

9:00-10:30. Прыжки в воду. Женщины, 10 м, индивидуальные прыжки (София Лискун).

9:30-12:50. Велоспорт, трек. Мужской омниум, женский кейринг.

11:00-15:40. Каратэ. Ката женщины. Кумитэ мужчины до 67 кг, женщины до 55 кг (Анжелика Терлюга).

11:30-16:20. Скалолазание. Комбайн, мужчины.

12:15-16:00. Спортивная борьба. Женская борьба-57 кг (Алина Грушина), 86 кг.

13:00-Легкая алетика. Мужчин - 400 м, десятиборье. Женщин - ходьба 20 км (Людмила Оляновская), семиборье.

13:00-15:10. Хоккей на траве. Мужской финал.

13:30-16:40. Настольный теннис. Женщины, командный турнир.

14-й день Олимпиады, 6 августа (23 комплекта медалей):

3:00-Легкая атлетика. Мужчин - ходьба 50 км (Иван Банзерук, Марьян Закальницький, Валерий Литанюк).

4:00-6:50. Пляжный волейбол. Женский финал.

5:00-7:00. Футбол. Женский финал.

8:00-9:40. Бокс. Мужчины, 91 кг.

8:30-14:15. Современное пятиборье. Женщины.

9:30-12:30. Велоспорт, трек. Мужской спринт, женский мэдисон.

11:00-15:40. Каратэ. Ката мужчины. Кумитэ мужчины до 75 кг (Станислав Горун), женщины до 61 кг.

11:30-16:20. Скалолазание. Комбайн, женщины.

12:15-16:00. Спортивная борьба. Женская борьба-53 кг. Вольная борьба-74 кг, 125 кг (Александр Хоцяновский).

13:00-Легкая атлетика. Мужчин - 5000 м, эстафета 4х100. Женщин - 400 м, 1500 м, эстафета 4х100 (Украина), копье, шест.

13:00-15:10. Хокей на траве. Женский финал.

13:30-16:40. Настольный теннис. Мужчины, командный турнир.

15-й день Олимпиады, 7 августа (34 комплекта медалей):

1:30-10:00. Гольф. Личное первенство, женщины.

3:00-Легкая атлетика. Марафон, женщины.

3:30-7:15. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчин - С-1 1000 м (Павел Алтухов), К-4500 м. Женщин - С-2500 м (Анастасия Четверикова / Людмила Лузан), К-4500 м.

4:00-6:50. Пляжный волейбол. Мужской финал.

5:30-7:30. Бокс. Мужской финал.

8:00-10:00. Бокс. Финал. Мужчины, 52 кг, 75 кг. Женщины, 51 кг, 69 кк.

8:00-14:35. Каратэ. Кумитэ мужчины свыше 75 кг, женщины более 61 кг.

8:30-14:15. Современное пятиборье. Мужчины.

9:00-10:30. Прыжки в воду. Мужчины, 10 м, индивидуальные прыжки (Алексей Середа).

9:20-12:00. Художественная гимнастика. Индивидуальное многоборье.

9:30-12:30. Велоспорт, трек. Мужской мэдисон.

10:30-12:20. Водное поло. Женский финал.

12:15-16:00. Спортивная борьба. Женская борьба-50 кг (Оксана Ливач). Вольная борьба-65 кг, 97 кг.

12:50-Легкая атлетика. Мужчин - 1500 м, эстафета 4х400 м, копье. Женщин - 10000 м, эстафета 4х400 м (Украина), высота (Ярослава Магучих, Юлия Левченко, Ирина Геращенко).

13:00-15:20. Конный спорт. Командный конкур.

13:00-16:30. Бейсбол.

13:30-15:00. Артистическое плавание. Команда (Украина).

14:30-16:30. Футбол. Мужской финал.

15:00-17:30. Гандбол. Мужской финал.

15:15-17:45. Волейбол. Мужской финал.

16-й день Олимпиады, 8 августа (13 комплектов медалей):

3:00-Легкая атлетика. Марафон, мужчины (Александр Ситковский, Николай Нижник, Богдан-Иван Городисский)

4:00-7:15. Велоспорт, трек. Мужской кейрин, женский спринт, женский омниум.

5:00-6:55. Художественная гимнастика. Групповое многоборье.

5:30-8:00. Волейбол. Женский финал.

7:30-10:00. Волейбол. Женский финал.

8:00-10:00. Бокс. Мужчин - 63 кг, свыше 90 кг. Женщин - 60 кг, 75 кг.

9:00-11:30. Гандбол. Женский финал.

10:30-12:20. Водное поло. Мужской финал.

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Как сообщали "Подробности", в украинскую олимпийскую сборную не включен чемпион Олимпийских игр-2016 Олег Верняев. В организме спортсмена нашли запрещенный препарат - мельдоний.

Также Олимпиаду в Токио из-за положительного допинг-теста пропустит украинский боксер, бронзовый призер чемпионата мира Евгений Барабанов (до 69 кг). Украинского легкоатлета Игоря Главана также дисквалифицировали из-за допинга, найденного в его пробах.