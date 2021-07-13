Олимпийский чемпион и чемпион мира по спортивной гимнастике, украинец Олег Верняев дисквалифицирован на четыре года из-за положительного допинг-теста. Спортсмен пропустит Олимпийские игры в Токио и рискует не попасть на Игры в Париже в 2024 году.

Об этом сообщил сам Верняев в соцсети Facebook.

Он отметил, что Комитет по этике в гимнастике "посчитал достаточным количество обнаруженного в организме мельдония" для дисквалификации на четыре года.

Спортсмен ставит под сомнение заслуженность наказания, считая, что за сам факт наличия запрещенного препарата спортсмена не должны сразу же дисквалифицировать на большой срок. Он собирается обжаловать решение Комитета по этике в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

Дисквалификация Верняева считается с ноября 2020 года. Никакие спортивные результаты его не будут отменены, поскольку с тех пор он не выступал, а в январе 2021 года его уже отстранили. Если же срок наказания останется в силе, Верняев пропустит и Олимпийские игры в Париже в 2024 году. Ранее Верняев уже был исключен из списка спортсменов, которые представят Украину на Играх в Токио.

Верняев выиграл "золото" Игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году в упражнениях на параллельных брусьях. В 2014-м он также стал чемпионом мира в этой же дисциплине.

Ранее сообщалось, что знаменитый украинский спортсмен попался на допинге и лишился чемпионского титула.

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