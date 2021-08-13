В первом полугодии 2021 года Россия предоставила гражданство 184 385 гражданам Украины. Об этом говорится в статистических данных по миграционной политике МВД России, сообщает "Украинская правда".

В январе-июне принято решение о выдаче 16 202 документов о виде на жительство для украинцев . В настоящее время в России с видом на жительство проживает 105 144 украинцев.

. В настоящее время в России с видом на жительство проживает 105 144 украинцев. В первом полугодии 2021 года граждане Украины получили 7 583 разрешения на временное проживание в России. Всего по такому документу в РФ проживает 52 798 украинцев.

С января по июнь в России с частными визитами побывали 154 339 украинцев:

102 662 украинца приехали на работу;

7 704 - на учебу;

9 170 - как туристы;

3 078 - с деловыми целями;

143 - с гуманитарной целью;

15 173 - с иными целями.

Ранее сообщалось, что российское гражданство получили:

в 2017 году - 85 119;

в 2018 году - 83 081;

в 2019 году - 299 422,

в 2020 году - 409 тыс.

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Напомним, что 24 апреля 2019 года президент России подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, с июля гражданам Казахстана, Беларуси, Молдовы и Украины, имеющим вид на жительство, стало проще получить российский паспорт. Если раньше с ВНЖ им необходимо было прожить в России не менее 5 лет, то сейчас можно сразу же подать документы на гражданство.

Теперь не нужно предоставлять документы о выходе из имеющегося гражданства. Раньше это было обязательным условием. Также сократились сроки рассмотрения заявления о вступлении в российское подданство - с 6 до 3 месяцев.

Граждане Казахстана и Украины могут не проходить собеседование в комиссиях при МВД по признанию их носителями русского языка.

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Также упростилась процедура получения вида на жительство для граждан, имеющих статус соотечественников. Минуя процедуры РВП (получения разрешения на временное проживание - ред.), они могут сразу получить вид на жительство и, соответственно, сроки получения гражданства для них сокращаются.

Напомним, что МИД Украины предлагает разрешить двойное гражданство с дружественными странами.