В среду, 21 февраля, появилась информация о том, что Россия готовит очередное упрощение раздачи своих паспортов гражданам Украины. Соответствующий законопроект подготовило правительство России, передают российские СМИ.

По словам главы комитета Госдумы по делам СНГ Леонида Калашникова, в новом законопроекте от граждан Украины, Беларуси, Молдовы и Казахстана не будет требоваться пятилетнего срока пребывания.

Кроме того, им не нужно будет доказывать материальное положение.

Также сообщается, что будет изменена норма, согласно которой иностранец может претендовать на российское гражданство в упрощенной форме после трех лет брака с россиянином/россиянкой. Данный срок будет сокращен до одного года.

Ранее мы писали о том, что с 20 февраля Россия официально приостановит въезд граждан Китая на территорию страны. Тем временем, в Украине планируют ввести двойное гражданство.

Также мы писали о том, что в Индии власти штата Ассам лишили гражданства почти 2 миллиона людей.