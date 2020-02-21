Россия упрощает получение гражданства для украинцев [ Редактировать ]
В среду, 21 февраля, появилась информация о том, что Россия готовит очередное упрощение раздачи своих паспортов гражданам Украины. Соответствующий законопроект подготовило правительство России, передают российские СМИ.
По словам главы комитета Госдумы по делам СНГ Леонида Калашникова, в новом законопроекте от граждан Украины, Беларуси, Молдовы и Казахстана не будет требоваться пятилетнего срока пребывания.
Кроме того, им не нужно будет доказывать материальное положение.
Также сообщается, что будет изменена норма, согласно которой иностранец может претендовать на российское гражданство в упрощенной форме после трех лет брака с россиянином/россиянкой. Данный срок будет сокращен до одного года.
Ранее мы писали о том, что с 20 февраля Россия официально приостановит въезд граждан Китая на территорию страны. Тем временем, в Украине планируют ввести двойное гражданство.
Также мы писали о том, что в Индии власти штата Ассам лишили гражданства почти 2 миллиона людей.
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