Украина планирует утвердить более свободную и лояльную политику в отношении двойного гражданства, но с ограничениями для чиновников. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге в Киеве, сообщает "Европейская правда".

Мы работаем с депутатами над соответствующими законодательными изменениями. Есть одно исключение - это государство-агрессор, с ним не может идти речь ни о каком двойном гражданстве. Мы планируем разрешить двойное гражданство, со странами Евросоюза, со странами, которые являются для нас дружественными, и список этих стран будет зависеть от некоторых критериев.

Глава МИД пояснил, что двойное гражданство позволит объединять миллионы украинцев по всему миру, а Украина не будет мешать их интеграции в общество других стран.

Но есть другой элемент: если у вас несколько паспортов, имеете ли вы право быть депутатом парламента? Можете ли вы быть министром? Здесь будет другая политика и установлен ряд ограничений, чтобы не допустить злоупотреблений. На такой должности человек должен быть гражданином одной страны - Украины.

Напомним, что в конце февраля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил о подготовке Кабмином механизма, который позволит выявлять второе или множественное гражданство у украинцев, которые претендуют на высокие руководящие должности. Он посоветовал всем людям на выборных должностях выйти из "какого-либо другого гражданства, чтобы не иметь проблем в будущем".

В четверг, 4 марта, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решения СНБО касательно двойного гражданства. Правительству поручили в двухмесячный срок разработать законопроект о проверке украинцев на наличие двойного гражданства.

Ранее "Подробности" сообщали, что группа депутатов от пропрезидентской партии "Слуга народа" внесла в Верховную Раду законопроект, разрешающий двойное гражданство в Украине. По Конституции в Украине действет одно гражданство.