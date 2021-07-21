Почти 1 млн граждан Украины приняли гражданство России с 2016 года. Об этом заявил заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак в интервью французскому изданию Politique Internationale. Расшифровка опубликована на сайте посольства России во Франции.

За нашим гражданством обращаются не только жители Донбасса, но и жители остальной Украины. В период с 2016 по 2020 год гражданство Российской Федерации приняли без малого 978 тысяч граждан Украины.

По словам Козака, общая численность граждан Украины, находящихся в России и поставленных на миграционный учет в период с 2019 по 2020 год, составила около 2,5 млн человек. При этом он отметил, что в России не располагают данными отдельно по Донбассу.

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Козак заявил, что решение об упрощенном порядке предоставления российского гражданства жителям Донбасса было принято Москвой как гуманитарная мера и не может рассматриваться как инструмент последующего включения "ДНР" и "ЛНР" в состав России. К настоящему времени всего порядка 470 тыс. жителей Донбасса получили российские паспорта, сообщил он.

Напомним, что 24 апреля 2019 года президент России подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, с июля гражданам Казахстана, Беларуси, Молдовы и Украины, имеющим вид на жительство, стало проще получить российский паспорт. Если раньше с ВНЖ им необходимо было прожить в России не менее 5 лет, то сейчас можно сразу же подать документы на гражданство.

Теперь не нужно предоставлять документы о выходе из имеющегося гражданства. Раньше это было обязательным условием. Также сократились сроки рассмотрения заявления о вступлении в российское подданство - с 6 до 3 месяцев.

Граждане Казахстана и Украины могут не проходить собеседование в комиссиях при МВД по признанию их носителями русского языка.

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Также упростилась процедура получения вида на жительство для граждан, имеющих статус соотечественников. Минуя процедуры РВП (получения разрешения на временное проживание - ред.), они могут сразу получить вид на жительство и, соответственно, сроки получения гражданства для них сокращаются.

Напомним, что МИД Украины предлагает разрешить двойное гражданство с дружественными странами.