Получатели паспортов "ДНР" будут сдавать отпечатки пальцев [ Редактировать ]
На временно оккупированных территориях Донецкой области оккупационные власти самопровозглашенной "ДНР" при выдаче паспортов "республики" будут собирать у получателей отпечатки пальцев. Об этом сообщают "Ведомости Донбасса".
Оккупационные власти "ДНР" хотят "законодательно узаконить" дактилоскопию при получении паспортов "республики". Отпечатки пальцев будут брать при подаче заявления о выдаче "документа". Формальный повод - "осуществление функции контроля и надзора в сфере миграции".
"Закон" о "О государственной дактилоскопической регистрации" уже принят местным парламентом и ждет подписания главарем "ДНР" Денисом Пушилиным. Он вступит в силу после публикации в "официальном издании".
Выдача "паспортов" производится на оккупированном Донбассе с 2016 года. Документ получили около 550 тыс. человек.
Местные издания пишут, что паспорт "ДНР" необходим для вступления в российское гражданство в упрощенном порядке. Гражданство РФ в упрощенном порядке получили более 230 тысяч жителей ОРДЛО.
В России действует указ Владимира Путина о временном "признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины".
24 апреля 2019 года президент России подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Напомним, что с 1 октября в "ДНР" повысят коммунальные тарифы, а в "ЛНР" - запретят украинские авономера.
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