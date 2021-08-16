В рамках кампании по вакцинации от COVID-19 в Министерстве здравоохранения хотят привить не менее 50% украинцев до конца 2021 года. Этому способствуют темпы вакцинации, которые постоянно наращиваются.

Об этом сообщает главный санитарный врач Игорь Кузин.

По его словам, за последние два месяца темпы вакцинации постоянно наращивались, и на сегодня система работает стабильно.

"Эти факторы и быстрое развертывание структуры дает нам оптимизм говорить, что к концу лета должны сделать как минимум 10 млн прививок с начала прививочной кампании, и это наш целевой показатель. По сути, мы сможем говорить об условной защите 5 млн украинцев. В то же самое время мы планируем показатели на конец 2021 года. И к концу года мы очень хотели бы вакцинировать 50% украинцев", - отметил Кузин.

Ранее сообщалось, что ученые шокировали заявлением о новом штамме коронавируса. Также мы писали о том, что правительство Украины продлит адаптивный карантин и режим чрезвычайной ситуации до 1 октября.

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