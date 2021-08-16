Коронавирус в Украине: число новых случаев резко снизилось [ Редактировать ]
За сутки 15 августа 2021 года в Украине зафиксировано 417 новых случаев коронавирусной болезни. В частности, заболели 31 ребенок и 10 медработников.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 433 человека;
- летальных случаев - 14;
- выздоровели - 248 человек.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР - 10238 человек;
- методом ИФА - 1551 человек;
- экспресс-тестами - 7282 человека.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (59), Одесской (47), Винницкой (35), Сумской (32) и Херсонской (30) областях.
Ранее сообщалось, что ученые шокировали заявлением о новом штамме коронавируса. Также мы писали о том, что правительство Украины продлит адаптивный карантин и режим чрезвычайной ситуации до 1 октября.
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