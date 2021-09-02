В Верхней Баварии в городе Рорбах-ан-дер-Ильм произошел взрыв в жилом доме. В результате инцидента пострадали два человека, еще двое числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung.

По словам представителя объединенного центра управления в Ингольштадте, после взрыва жилой дом обрушился и начал гореть.

На месте происшествия находятся спасательные службы, также были запрошены собаки для поиска пропавших людей в завалах.

Также в операции задействовали меньшей мере один спасательный вертолет.

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Кроме того, в Старом городе Винницы вспыхнул масштабный пожар на территории складов, после чего загорелось и офисное помещение. Дым от пожара поднялся над городом, вследствие чего местные жители жалуются на жуткую вонь в воздухе.

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