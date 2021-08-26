В столичном районе Позняки произошло возгорание в частном жилом доме. Свидетели происшествия заявляют, что во время пожара были слышны взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".

Чрезвычайное происшествие случилось в районе улицы Внешней. На место пожара оперативно прибыли расчеты сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Серьезный пожар на Позняках. Предварительно, в районе улицы Внешней пылает частный дом. Местные говорят, что слышали также взрывы. Спасатели ГСЧС уже на месте.

Отмечается, что пожар был в течение короткого времени ликвидирован. В настоящее время информация о жертвах или пострадавших в результате возгорания нет.

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Кроме того, в Днепре в жилом доме случилось возгорание крыши. Внутри строения проживают 4 семьи, в результате возгорания полностью была уничтожена кровля здания. во время пожара, к счастью, никто не пострадал.

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