В Днепре взорвалась машина с водителем [ Редактировать ]
В Соборном районе Днепра на улице Литейной произошел взрыв в машине. По предварительным данным, взорвалась страйкбольная граната.
Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.
Сообщается, что взрыв произошел в салоне автомобиля Subaru в районе переднего пассажирского сиденья.
"В результате происшествия телесные повреждения получил 36-летний водитель автомобиля. Сейчас водитель доставлен в больницу. Его жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.
С места происшествия изъяли фрагменты страйкбольного гранаты, а также поврежденную сумку. Решается вопрос о предоставлении правовой квалификации инцидента.
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