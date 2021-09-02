В Соборном районе Днепра на улице Литейной произошел взрыв в машине. По предварительным данным, взорвалась страйкбольная граната.

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

Сообщается, что взрыв произошел в салоне автомобиля Subaru в районе переднего пассажирского сиденья.

"В результате происшествия телесные повреждения получил 36-летний водитель автомобиля. Сейчас водитель доставлен в больницу. Его жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

С места происшествия изъяли фрагменты страйкбольного гранаты, а также поврежденную сумку. Решается вопрос о предоставлении правовой квалификации инцидента.

Читайте также, в столичном районе Позняки произошло возгорание в частном жилом доме. Свидетели происшествия заявляют, что во время пожара были слышны взрывы, чрезвычайное происшествие случилось в районе улицы Внешней, на место пожара оперативно прибыли расчеты сотрудников ГСЧС.

Кроме того, в Старом городе Винницы вспыхнул масштабный пожар на территории складов, после чего загорелось и офисное помещение. Дым от пожара поднялся над городом, вследствие чего местные жители жалуются на жуткую вонь в воздухе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.