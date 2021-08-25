В Старом городе Винницы вспыхнул масштабный пожар на территории складов, после чего загорелось и офисное помещение. Об этом сообщает местное издание Винница.Info.

В настоящее время огонь охватил территорию почти 700 квадратных метров. Дым от пожара поднялся над городом, вследствие чего местные жители жалуются на жуткую вонь в воздухе. Сейчас на месте происшествия работают 10 единиц техники ГСЧС, а также 39 человек личного состава.

Фото: ГСЧС

Отмечается, что причины возникновения возгорания остаются неизвестными. Также пока нету информации о том, что содержалось на складах. а также пока не сообщается о жертвах либо же пострадавших от пожара.

Читайте также, в населенном пункте Дачное Одесского района произошел пожар в трехэтажном складском здании. Отдельно расположенный склад находится на 452 км автодороги М-05 "Киев-Одесса", по данным ГСЧС площадь пожара составляет около 10 тыс. м кв. Жертв и пострадавших нет.

Кроме того, в Киеве, на улице Марка Вовчка, произошел пожар. На месте работают бойцы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пожар произошел на Куреневке, там горели склады, о причинах возгорания информации нет.

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