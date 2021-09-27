У Туреччині знову вирують лісові пожежі. Горять одразу вісім осередків у кількох провінціях на півдні й заході країни. Зокрема в Анталії, Стамбулі та Муглі. До гасіння залучили авіацію, усі осередки - локалізували. Нагадаю, цього літа лісові пожежі завдали величезної шкоди Туреччині.

У липні-серпні стихійне лихо охопило 30 провінцій. Полум'я упритул підібралося до готелів на відомих курортах. Загинули восьмеро людей, близько тисячі - постраждали. Причиною біди влада називає недбалість, а ще - аномальну спеку.