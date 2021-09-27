До гасіння пожеж у Туреччині залучили авіацію [ Редактировать ]
У Туреччині знову вирують лісові пожежі. Горять одразу вісім осередків у кількох провінціях на півдні й заході країни. Зокрема в Анталії, Стамбулі та Муглі. До гасіння залучили авіацію, усі осередки - локалізували. Нагадаю, цього літа лісові пожежі завдали величезної шкоди Туреччині.
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