Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что ему хотелось бы услышать претензии народных депутатов к своей работе и пожаловался, что его не пригласили на выездное собрание фракции "Слуга народа" в Трускавец. Об этом политик заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

Если мы говорим о количестве голосов (за мою отставку - ред.), мы увидим их в зале. Мне также хотелось бы услышать претензии, которые есть у коллег, пока я их не услышал. Я думаю, что на каждую свою позицию я готов буду ответить.

На вопрос, почему его не пригласили на собрание фракции "Слуга народа" в Трускавец, спикер ответил:

Хороший вопрос. К сожалению, сегодня здесь нет руководства фракции, которое это организовывает. Я думаю, они точно могли бы ответить, почему, если рассматривается мой вопрос, меня не смогли пригласить в Трускавец. Я думаю, им было бы легче, и я мог бы объяснить. Но, возможно, это как-то изменило бы расстановку сил и внесло бы коррективы в их планы. Думаю, коллеги смогут ответить на это самостоятельно.

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Спикер Верховной Рады заверил, что к него нет конфликта с парламентской фракцией "Слуга народа", и сообщил, что не обсуждал свою отставку с президентом.

"У меня действительно нет конфликта (с фракцией - ред.). Если его хотят создать, то это другой вопрос. Хотелось бы понять всех субъектов этого конфликта... Была задача, и Давид Георгиевич (Арахамия - ред.) ее выполнил... С Арахамией был разговор. Претензий я также не услышал... Думаю, главным инициатором этого процесса был не Давид Георгиевич.

Напомним, что Дмитрий Разумков прошел в Верховную Раду под первым номером избирательного списка пропрезидентской партии "Слуга народа". С мая по декабрь 2019 года он был главой партии, а 29 августа 2019 года был избран председателем украинского парламента.

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Как сообщали "Подробности", фракция "Слуга народа" рассматривает только одного кандидата должность спикера вместо Дмитрия Разумкова - его заместителя Руслана Стефанчука.