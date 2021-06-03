У президентского законопроекта об олигархах правильная идея, но составлять реестр олигархов должен отдельный орган, а не Совет национальной безопасности и обороны. Об этом во время брифинга заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

С учетом того, какие функции предусматриваются для Совета национальной безопасности и обороны, он именно совещательный, консультативный, координационный орган: ему не свойственна функция относить тех или иных граждан к тем или иным категориям. Поэтому, я думаю, следовало бы создать отдельный орган, который бы занимался такими вопросами.

Если заниматься составлением реестра олигархов будет СНБО, может возникнуть конфликт интересов, поскольку в его состав входят высшие должностные лица, считает спикер.

Если мы говорим гипотетично, что есть какой-то глава Верховной Рады, который как-то связан с олигархами, или какое-либо другое должностное лицо, премьер-министр, министр, то вряд ли он будет поддерживать идею включения такого лица в выше указанный список (реестр олигархов - ред.), и это будет открытым конфликтом интересов при принятии того или иного решения, и тем более при рассмотрении таких вопросов.

Кроме того, состав СНБО постоянно меняется, кто в него входит, определяет лично президент Украины. Закон принимается сроком на 10 лет и за это время может поменяться глава государства.

Допустим через какое-то время изменится президент и как он будет использовать этот механизм будет уже большим вопросом. Мы видели разное в истории Украины, поэтому точно нужно иметь предохранители, которые бы не позволили манипулировать таким серьезным инструментом, поэтому, я считаю, что должна быть создана отдельная институция.

Разумков предположил, что такой орган мог бы быть похож на конкурсные комиссии по отбору руководителей НАБУ и САП, и допустил привлечение иностранных экспертов.

Как сообщали "Подробности", текст законопроекта №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" появился на сайте парламента. В нем написано, что решение о признании лица олигархом принимается СНБО.

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Совет национальной безопасности и обороны Украины - координационный орган при президенте Украины. Председателем СНБО является глава государства. Он же формирует персональный состав Совета.

В состав СНБО по должности входят: премьер-министр, министр обороны, председатель СБУ, главы МВД и МИД. Спикер Верховной Рады Украины не является членом СНБО, но может принимать участие в его заседаниях.

Членами СНБО могут быть руководители других центральных органов исполнительной власти.