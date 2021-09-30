Отставка Разумкова: в Раде подготовили подписные листы [ Редактировать ]
Источник: Українська правда
В четверг, 30 сентября, в Верховной Раде Украины подготовили подписные листы за отставку главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Об этом сообщает пресс-секретарь главы Верховной Рады Ольга Туний.
Сейчас документы находятся в Аппарате Рады.
Подписные листы по обращению фракции "Слуга народа" об отзыве главы Верховной Рады готовы и находятся в Аппарате Рады. Инициаторы данного процесса уже имеют возможность забрать подписные листы и продолжать процедуру в соответствии с регламентом.
Фото: подписной лист за отставку Разумкова (facebook.com/olga.tuniy)
Ранее Разумков заявил, что не намерен идти в отставку.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В четверг, 23 сентября, Киевский городской совет назначил заместителя главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий
В четверг, 23 сентября, Верховная Рада Украины продлила пленарный день
В среду, 22 сентября, появилась информация о том, что председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не намерен подавать в отставку
Во вторник, 28 сентября, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сдеалал заявление
Верховная Рада Украины приняла закон о создании реестра олигархов и о лишении их некоторых прав