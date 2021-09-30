В четверг, 30 сентября, в Верховной Раде Украины подготовили подписные листы за отставку главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Об этом сообщает пресс-секретарь главы Верховной Рады Ольга Туний.

Сейчас документы находятся в Аппарате Рады.

Подписные листы по обращению фракции "Слуга народа" об отзыве главы Верховной Рады готовы и находятся в Аппарате Рады. Инициаторы данного процесса уже имеют возможность забрать подписные листы и продолжать процедуру в соответствии с регламентом.

Фото: подписной лист за отставку Разумкова (facebook.com/olga.tuniy)

Ранее Разумков заявил, что не намерен идти в отставку.

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