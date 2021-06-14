Разумков рассказал, почему инвесторы не приходят в Украину [ Редактировать ]
Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков назвал основную причину, по которой инвесторы не приходят в Украину. По словам спикера Рады, без достаточного количества инвестиций не будет развития экономики. Об этом он заявил в ходе заседания согласительного совета парламента.
"Вопросы судебной реформы поднимаются практически на каждой международной встрече. Но в первую очередь реформы судов нужны нам как государству, как украинскому обществу. Мы можем говорить о промышленности и о развитии экономики. Но это трудно все сделать, если мы не сможем привлечь сюда достаточное количество инвестиций", - пояснил Разумков.
Глава Верховной Рады подчеркнул, что инвесторам необходим достойный уровень защиты их интересов.
"А инвесторы в Украину не приходят сегодня в первую очередь потому, что они не всегда уверены в том, что их интересы будут защищаться на том же уровне, к которому они привыкли в странах ЕС, США, Канаде", - добавил парламентарий.
Ранее в ОП назвали самые дружественные к Украине государства.
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