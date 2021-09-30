На смену Разумкову рассматривают одного кандидата [ Редактировать ]
Источник: Верховная Рада Украины
В четверг, 30 сентября, стало известно о том, что фракция "Слуга народа" рассматривает только одного кандидата должность председателя Верховной Рады вместо Дмитрия Разумкова. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Да, эта информация соответствует действительности. Фракция рассматривает Руслана Стефанчука основным кандидатом на должность спикера.
Отмечается, что вероятность отставки Разумкова во фракции оценивают более чем в 50%.
Также в монобольшинстве допускают, что Разумков может быть снят с должности до конца года.
Ранее Разумков заявил, что не намерен идти в отставку.
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