В четверг, 30 сентября, стало известно о том, что фракция "Слуга народа" рассматривает только одного кандидата должность председателя Верховной Рады вместо Дмитрия Разумкова. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Да, эта информация соответствует действительности. Фракция рассматривает Руслана Стефанчука основным кандидатом на должность спикера.

Отмечается, что вероятность отставки Разумкова во фракции оценивают более чем в 50%.

Также в монобольшинстве допускают, что Разумков может быть снят с должности до конца года.

Ранее Разумков заявил, что не намерен идти в отставку.

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