В среду, 6 октября, мэру Одессы Геннадию Труханову объявили подозрение. Его и еще четырех человек считают причастными к целому ряду преступных действий, направленных на завладение земельными участками в Одессе.

Об этом сообщает на Facebook-страницу генпрокурора Ирины Венедиктовой.

По ее словам, согласно экспертным заключениям, убытки городскому бюджету составили более 533 млн гривен и сумма может меняться.

Информирую общество о том, что подписала 5 подозрений в рамках расследования уголовного производства силами детективов НАБУ и прокурора САП... Подозреваемыми стали мэр города, ряд городских чиновников и один известный одессит, роль которого внимательно изучалась следствием, чтобы ни в коем случае не ошибиться и ничего не пропустить.

Ранее мы писали о том, что Труханов отдал больницу в "частные" руки и зарабатывает на одесситах. Также в Украине резко ухудшилась ситуация с коронавирусной госпитализацией. К кислороду подключили 44% пациентов.

Кроме того, Минцифра готовит новые цифровые инструменты в борьбе с коронавирусом в Украине. в каждой опорной больнице появятся работники с новыми должностями.

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