В пятницу, 13 ноября, депутат партии "Опозиційна платформа - За життя" Нестор Шуфрич рассказал о том, как обманывают людей в Одессе в период пандемии. Об этом он заявил во время социально-политического ток-шоу на телеканале "Интер" "МИР или ВОЙНА".

"Один пример, который меня шокировал. В Одессе застройщик построил больницу "скорой помощи". 7 тысяч квадратных метров. Это его пай городу, за который получил земельный участок. Что делает мэр Труханов? Он больницу передает частной клинике в аренду, и там дальше одесситы могут получать услуги только за деньги, вместо того, чтобы город финансировал эту больницу и бесплатно лечил одесситов", - рассказал депутат.

"Следующий шаг. Он еще корпус, который рядом, тоже отдает этой частной клинике, финансирует частную клинику с городского бюджета, а люди идут и платят деньги. Вопрос: если это суть реформ, то не дай Бог, чтобы люди с ними столкнулись .Горе-руководители просто уничтожают нашу страну. Это вызывает возмущение. С одной стороны, беспомощная власть в Киеве, с другой - беспомощность на местах", - добавил он.

Ранее Нестор Шуфрич назвал основные страхи президента Зеленского.